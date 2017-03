Eliminare la pancia: 5 cibi che possono aiutare

Uno stile di vita sano, dieta equilibrata, niente alcolici, esercizio fisico. Non è una novità che per eliminare la pancia occorre seguire le più classiche norme del benessere. Ma ci sono alcuni alimenti che possono dare un aiuto più di altri nel combattere i chili di troppo e il gonfiore all’altezza del ventre. Secondo il Daily Mail e le nutrizioniste intervistate dal quotidiano inglese, sono in particolare 5 i cibi che bisognerebbe consumare ogni giorno per eliminare la pancia. Eccoli.

5 alimenti per eliminare la pancia

Pane integrale. Secondo la dotteressa Marilyn Glenville bisogna evitare di mangiare cibi che innalzano di colpo gli zuccheri nel sangue (ovvero i carboidrati). Perché ad essi segue un abbassamento altrettanto repentino, che induce il corpo a richiedere altri zuccheri innescando un circolo vizioso. Al contrario il pane e carboidrati derivanti da cereali integrali rilasciano energia lentamente e per un periodo più lungo. Diminuendo il senso di fame e il bisogno di mangiare in continuazione.

Legumi. Altro alimento che permette di ‘carburare’ a lungo. Nonostante il timore del gonfiore e del meteorismo, i legumi sono alleati della pancia.

Carciofi. In particolare quelli tondi, afferma la nutrizionista Suzie Sawyer. Essi sono infatti ricchi di acido clorogenico, che contribuisce alla produzione di bile e un effetto detox. E quando si digerisce bene lo stomaco si sgonfia.

Anguria. Questo frutto è un alleato eccellente nel contrastare il gonfiore, e quindi eliminare la pancia. Essendo pieno di acqua è un diuretico naturale, inoltre il potassio contenuto contrasta la ritenzione idrica.

Miso. Secondo la nutrizionista Cassandra Barns anche il miso è da elencare tra gli alimenti utili ad eliminare la pancia. Si tratta infatti di un elemento che apporta molti batteri benefici per l’intestino, che aiutano ad assorbire i nutrienti e migliorano la flora intestinale.