Festa del papà, il bricolage per mantenersi giovani

La festa del papà è alle porte e come ogni anno pensiamo al regalo giusto per il capo famiglia. Secondo i dati Istat, più del 90% dei “non più giovani” passa il 40% del proprio tempo libero guardando la tv. Tempo sprecato per chi potrebbe dedicarsi ai propri hobby o al tempo libero.

Festa del papà: i consigli di ManoMano.it

ManoMano.it, il primo e-commerce di fai da te e giardinaggio in Italia, ci regala qualche consiglio per la Festa del papà. E lo fa chiedendo a Michela Balconi, docente di Neuropsicologia e Neuroscienze Cognitive dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, quali siano i benefici delle attività manuali. “Una vita sedentaria senza impegni mentali proattivi può, con il tempo, generare impoverimento delle funzioni mentali”. Tutte le attività motorie o manuali costituiscono occasioni di allenamento per le nostre funzioni mentali e cerebrali. Molti studi ci dicono ormai che un cervello allenato è un cervello che continua ad apprendere anche in età avanzata.

Bricolage: motore del benessere psicologico

La terza età è spesso collegata a un senso d’impotenza e di perdita della propria indipendenza. Ma il bricolage può essere un toccasana per questo genere di disagi psicologici. Il senso di indipendenza e di autonomia. Il poter badare a sé stessi, alla propria casa e al proprio benessere. Sono molle potenti per il mantenimento dell’equilibrio psicologico. Ma anche la soddisfazione per aver realizzato cose utili per sé e per gli altri consente di far sentire ancora “attivi”.

Non solo attività fisica: per mantenersi giovani è bene associare al movimento del corpo anche degli sforzi mentali. Il bricolage è il connubio perfetto delle due cose. “Come evidenziato da molte ricerche relative all’effetto dell’attività ricreativa, il beneficio dell’attività ricreativa è indiscusso”. In particolare la possibilità di utilizzare il tempo libero con attività che richiedono strategie mentali e applicazioni motorie, come nel caso del bricolage, costituisce un buon esempio di “azione finalizzata” che sollecita mente e corpo ad una collaborazione armoniosa.

Sicuramente l’attività fisica bilanciata e sistematica costituisce un ottimo riparo da processi degenerativi di tipo fisiologico. In generale, tutto quanto stimola e attiva i meccanismi di plasticità cerebrale può costituire un ottimo elemento garante del benessere dell’anziano”.

Festa del papà: regala la creatività olistica

Recenti studi in ambito neuroscientifico evidenziano come il cervello dell’anziano lavori in modo creativo. In particolare non solo alcune funzioni riescono a mantenersi preservate, ma altre divengono ancora più “efficienti” come nel caso delle funzioni olistiche, tra cui la creatività. In altre parole l’anziano tende a non dare spazio eccessivo alle competenze analitiche ma ad utilizzare percorsi più “sintetici” che gli consentono di cogliere gli aspetti dell’insieme. Esempi? Risolvere un compito con il minor spreco di energie. Il bricolage può dunque essere un’idea originale e utile per festeggiare il giorno dedicato a tutti i papà.