Ottimi gli appoggi planetari per questo inizio di settimana, con la Luna in bel sestile a rafforzare capacità diplomatiche e senso estetico, mentre il recente ingresso di Mercurio in segno di Fuoco alimenta le capacità mentali, con prontezza, velocità e idee davvero audaci. Nulla vi sfugge, anche a tutta velocità

colore: Lampo d’Argento

Shachira, Waka Waka – K-Mix