Finisce oggi il contributo di Mercurio che deve aver portato comunque in questi giorni importanti novità. Continua l’opposizione di Marte, con effetti irritanti e nervi a fior di pelle. Siete dunque poco accomodanti, animati da uno spirito bellicoso che in voi ha sempre conseguenze interessanti, seppure rischiose. State in campana

colore: Bronzo

Drake, Hotline bling