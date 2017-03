Il cielo di questi giorni è splendido e favorisce vistosi progressi in ogni ambito dell’esistenza: Luna, Venere e Giove sono in angolo decisamente armonico e promettono evoluzioni sorprendenti sul fronte del cuore. Mercurio ora in bel sestile, rafforza la prontezza mentale e la verve con cui sapete esprimervi. Wow!

colore: Oro Rosa

Patty Smith, Gloria