Idee per risplendere. Tutto il giallo dell’estate

Le vetrine si sono cambiate d’abito. Chi è in cerca di idee per risplendere può fare tesoro del giallo, colore che urla allegria e porta il buonumore con quella sua carica di contagiosa positività.

Idee per risplendere. Parola al giallo

Con l’arrivo della primavera il mondo della moda ha dipinto di magia capi e accessori. Stile e funzionalità sono le carte vincenti su cui ha puntato X’S Milano, brand Made in Italy che, da sempre, si rivolge ad un pubblico femminile raffinato e attento. La qualità prima di tutto. Ma anche lo stile non deve mai venire meno.

Ecco che, per la prossima Primavera/Estate 2017, l’azienda romagnola ha deciso di assecondare le esigenze, ma anche i gusti, di ogni donna che ama sentirsi una vera cittadina del mondo. Come? Usando il colore per distinguersi dalla massa e sfoggiare, sempre, un look personalizzato.

Puntando su contenuti di grande originalità stilistica, la collezione presenta stampe ricercate e capi dalle forme estremamente femminili che vivacizzano ora pantaloni ora abiti. Via libera dunque ai colori accesi come il giallo. Solo oppure in abbinamento al nero: l’accoppiata è perfetta per sdrammatizzare un look total black.

Leggerezza: il dictat di Mariù De Sica

Coloro che sono alla ricerca di mise pronte a regalare leggerezza possono curiosare nella nuova collezione firmata Mariù De Sica ovvero Maria Rosa De Sica, la cui maison di moda, creata insieme al marito Federico, si rivolge a una donna sicura e indipendente. Ad andare in scena è il fascino dell’organza abbinata alla seta come si evince dal romantico miniabito, decisamente molto bon ton, caratterizzato da un sapiente gioco di trasparenze e rouches.

Cosa ne sarebbe di una donna senza un paio di vertiginosi tacchi? A slanciare la silhouette ci pensano loro, i sandali Slana. Questa l’idea di Damiano Marini, luxury designer che, con la sua collezione Primavera/Estate 2017, invita a volare alto con una scarpa di grande impatto visivo realizzata in pelle gialla e pitone. Quel che ci vuole per chi è alla ricerca di idee per risplendere.

Potere al giallo by O bag moon

Il giallo ha conquistato anche il mondo degli accessori perché permette di portare a spasso quell’energia di cui si necessita per affrontare la quotidianità. Chi non conosce le iconiche borse personalizzabili in gomma eva? O bag, leader nella customizzazione, ancora una volta tende la mano a tutte quelle donne che vogliono sottolineare la propria individualità. Come? Creando la O bag moon giallo “becco d’oca”, modello nato dalla collaborazione con lo studio di design milanese laboratorio.quattro.

Lo sappiamo bene. Le borse, oltre ai diamanti, sono le migliori amiche delle donne. Non sono da meno le pochette. Veri e propri gioielli da indossare nelle occasioni speciali in cui è richiesta sì eleganza ma, soprattutto stile. Tra le idee per risplendere figura anche Ippocampo con Segreti, una capsule di pochette in vera pelle con tanto di nappina e tracolla realizzata interamente a mano da artigiani italiani. Tra le gioiose nuance protagoniste, oltre al verde, al fucsia e al nero, c’è proprio il giallo.

Quarzovivo, borse ricche di personalità

Borse e ancora borse. La nuova collezione Quarzovivo Primavera/Estate 2017 è dedicata alla donna moderna, dinamica e cosmopolita che ama sfoggiare accessori funzionali ricchi di personalità. A dimostrarlo è, ad esempio, la Linea Giulia caratterizzata da borse dall’eleganza senza tempo in cuoio conciato al vegetale e trattato con un’esclusiva stampa palmellata. Il tutto disponibile nella versione morbida, rigida, oppure con effetto gommato.

L’euforia del giallo è presente anche nella tavolozza primaverile di Quattromani, brand dietro al quale ci sono loro, Massimo Noli e Nicola Frau.

Per la bella stagione, tenendo fede alla loro idea di stile contemporaneo, molto minimal ed essenziale, il duo ha creato modelli come il mini bauletto e la mini clutch in pelle caratterizzati da sapienti contrasti cromatici. Tinte di carattere come il rosso e il nero si sposano alla perfezione con il protagonista di stagione, il giallo.