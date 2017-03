Meditare è come avere un orgasmo. La ricerca

Meditare fa bene allo spirito, al corpo, all’amore. Ma c’è di più. Meditare è come avere un orgasmo, o meglio: entrambi creano lo stesso stato mentale. A spiegarlo, lo studio di Adam Safron, neuroscienziato del dipartimento di Psicologia del Behavior Cognition program al Weinberg College of Arts and Sciences del Northwestern.

Meditare: benefici tra ritmo e orgasmo

Safron fece già luce sull’influenza che ha il ritmo durante il sesso sul nostro cervello. Il processo che si attiva sulle onde cerebrali e sulle sue frequenze, è praticamente la stesso. In sostanza spiegò come una lunga e intensa stimolazione sessuale provochi un’attività sincronizzata sul cervello. Questa attività produce uno stato di trance che porta all’orgasmo.

Madhav Goyal, ricercatore presso la Johns Hopkins School of Medicine, rivela come meditare possa cambiare la struttura del cervello. E Sara Lazar, neuroscienziato presso l’Harvard Medical School afferma che la meditazione crea una diminuzione in termini di volume delle cellule cerebrali nell’amigdala. Questa “zona” è responsabile della paura, dell’ansia e dello stress. Oltre ad aiutare in caso di depressione, paura e ansia, la meditazione diventa anche a una sorta di “orgasmo spirituale”.

Secondo l’ultima ricerca di Adam Safron, pubblicata sulla rivista Socioaffective Neuroscience & Psychology, meditare e fare sesso pongono nello stesso stato cerebrale.

Lasciarsi andare: uno stato di trance

Lo studio rivela come l’attività sessuale, orgasmo compreso, sia paragonabile a un “lasciarsi andare” simile a quello fornito da alcune pratiche meditative. Questo abbandono di sé si sperimenta durante l’orgasmo. Ed è il risultato della stimolazione ritmica del corpo durante il sesso. Ma non è l’unica somiglianza di entrambe le pratiche; esse hanno anche benefici comuni. Secondo uno studio britannico, pubblicato sul Journal of Epidemiology e Community Health, le persone che fanno sesso almeno due volte a settimana dimezzano il rischio di infarto rispetto a chi lo fa una volta al mese. Anche la meditazione riduce il rischio di problematiche cardiache.

Infine lo stress. Sesso e meditazione riducono le tensioni e diminuiscono il “male di oggi”. Secondo Samuel Ganes, autore di “La mia lezione di meditazione”, le due attività aiuterebbero ad affrontare più serenamente momenti difficili e periodi di intenso sforzo fisico e mentale.