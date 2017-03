Torta di cioccolato al cubo per la Festa del papà

Una ricetta golosissima e semplice per festeggiare il 19 marzo in famiglia

L’INGREDIENTE DELLA TORTA DI CIOCCOLATO – Il cioccolato ha proprietà antistress, antinfiammatorie, anticoagulanti, energizzanti. Ma apporta benefici anche per il fegato. E combatte perfino il colesterolo. Il cioccolato, il “cibo degli dei”, fa davvero bene. Secondo i risultati di vari studi clinici pubblicati negli ultimi 6 anni, il consumo di cacao e di cioccolato risulta associato a effetti positivi per la pressione sanguigna, i livelli di colesterolo e la salute delle arterie.

LA RICETTA Torta di cioccolato al cubo

LA DIFFICOLTA’ media

INGREDIENTI PER QUATTRO PERSONE – 200 g di farina, 110 g di zucchero, 1 bustina di lievito per dolci, 50 g di cacao, 220 ml di latte, 100 g di margarina, 1 uovo, 130 g di gocce di cioccolato, 160 g di cioccolato fondente, 100 g di cioccolato bianco.

TEMPI DI PREPARAZIONE: 60 minuti

LO SVOLGIMENTO In un ciotola unire farina, lievito e zucchero. Aggiungere cacao, poi uovo, margarina e latte. Amalgamare e aggiungere le gocce di cioccolato. Ungere e infarinare la teglia, aggiungervi il composto. Infornare a 180° in forno statico per circa 30 minuti. La cottura sarà perfetta quando, inserendo uno stuzzicadenti nell’impasto, rimarrà asciutto. Prendete la torta dal forno e capovolgetela in un piatto di portata. Fondere, separatamente, il cioccolato fondente e il cioccolato bianco. Spalmare sulla superficie prima il cioccolato fondente, poi decorare la torta al cioccolato a vostro piacimento con quello bianco.