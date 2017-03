Smartphone: i migliori compagni di viaggio

L’Italia è il primo paese in Europa per numero di sessioni di ricerca da smartphone anche per quel che riguarda il settore viaggi

Smartphone sempre al centro di ogni cosa. Ormai anche dei viaggi. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato da eDreams ODIGEO, una delle più grandi società di viaggi online al mondo e una delle maggiori società europee di e-commerce. Sembra infatti che nel nostro Paese ci sia stata una crescita record e il primato europeo per quel che riguarda le visite da mobile. In occasione del Mobile World Congress sono stati evidenziati i trend di crescita del mobile degli ultimi dodici mesi. In Europa, l’Italia si attesta al primo posto per l’aumento di sessioni di ricerca da smartphone. Seguita da Germania e Spagna. I clienti eDreams superano del 10% la media del settore per le prenotazioni di viaggi da cellulare.

SMARTPHONE: UN VALIDO AIUTO PRIMA, DURANTE E DOPO IL VIAGGIO

Ecco quindi come smartphone, tablet e dispositivi mobili stanno assumendo un ruolo fondamentale nella vita dei viaggiatori. E non solo nella fase iniziale di ricerca delle destinazioni e prenotazione dei voli. Ma anche durante e dopo il viaggio stesso. Merito dello sviluppo e dell’innovazione in campo tecnologico. Infatti i viaggiatori si affidano sempre di più ai loro smartphone per effettuare una prenotazione aerea. La media è del 21%, con i clienti di eDreams che utilizzano gli smartphone nel 30% dei casi. Per prenotare da dispositivo mobile un volo diretto dalla app di eDreams ODIGEO serve un minuto e mezzo. Ma su tutti i principali siti delle compagnie aeree e su metasearch effettuare una prenotazione di voli combinati o pacchetti volo + hotel con eDreams è quattro volte più veloce rispetto a qualsiasi altri sito web. Questo grazie all’ottimizzazione dei processi mobile implementati dalla società.

L’USO DELLO SMARTPHONE PER ORGANIZZARE UN VIAGGIO

Le persone si aspettano di poter prenotare le proprie vacanze su qualsiasi dispositivo mobile, a qualsiasi ora del giorno e in qualsiasi luogo vi si trovi e farlo nel più breve tempo possibile. Gli smartphone accompagnano i viaggiatori sin dalla fase iniziale di ricerca ed esplorazione delle destinazioni. Passano attraverso la pianificazione del viaggio e l’effettiva prenotazione dei voli e degli alloggi. Fino alla fase di post viaggio con condivisioni e recensioni. A tutto questo si aggiunge il concreto aiuto durante il viaggio stesso.

Oggi si tende comunque a prediligere i dispositivi mobili rispetto ai pc per prenotare viaggi last minute. Lo smartphone, infatti, non è solo lo strumento preferito per pianificare e prenotare i propri viaggi. Ma sta diventando sempre più un assistente virtuale personale in grado di archiviare tutti i nostri documenti utili, dal passaporto alla carta d’imbarco, avvisare sullo stato dei voli, indicare l’indirizzo dell’hotel prenotato e a quale nastro bagagli troveremo la nostra valigia. E tutto in una sola app.