Arredare la cameretta del bambino, consigli e idee

La stanza dei bambini è uno degli ambienti più divertenti da allestire. Per arredare la cameretta ci vuole certamente molta funzionalità, ma anche estro, fantasia, divertimento. Qui il bambino si dovrà rilassare, ma anche giocare. E’ importante che vi sia armonia, che l’ambiente sia accogliente e contemporaneamente pratico ed efficiente. Se siete alle prese con l’impresa, ecco alcuni consigli da una fonte autorevole in fatto di arredamento d’interni, Dalani.

Come arredare la cameretta

Innanzitutto, è bene scegliere un mood, un motivo principale. Attorno ad esso ruoterà la palette dei colori, che si deve limitare ad un numero massimo di quattro. Occorre infatti creare armonia tra gli elementi, perché questo ambiente sia piacevole, rilassante e accogliente. Una parete della stanza sarà dedicata alla creatività e alla fantasia: sticker, stancil, colori ravvivano la cameretta rendendola unica. E, a proposito di fantasia, non possono mancare oggetti decorativi, magari con forme o colori inusuali: deve essere la stanza più allegra della casa!

Allo stesso tempo però, Dalani mette l’accento sull’importanza della semplicità e del comfort. Si tratta pur sempre di un ambiente dove si dorme e ci si rilassa, ecco che gli oggetti superflui vanno eliminati, e riposti in mobili funzionali. Magari salvaspazio, se la metratura lo richiede. Organizzare lo spazio è importante perché l’ambiente sia piacevole e funzionale.

Elementi di arredo e decor

Per quanto riguarda i tessuti, niente di meglio di un cuscino decorativo, come Animal Tree, a tema natura e animaletti. O il copripiumino Junior Elefante Bianco. O ancora il tappeto Tondo azzurro, nero e panna. Tra gli elementi decorativi e giocosi, Dalani propone la tenda (proprio un tepee) in microfibra Foxes, decorata con tante piccole volpi su fondo bianco. Da coniugare magari con il set di 6 aerei di carta appendibili Piccolo Principe. Per rendere la notte più magica, il proiettore di stelle musicale o il Light Box con luci LED Time To.