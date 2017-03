Benefici delle noci sulla salute maschile

Che noci, pistacchi e nocciole siano un toccasana per la salute è cosa ormai nota. Uno studio, condotto dall’Università del Delaware (fonte), attribuisce alle noci una virtù strettamente legata alla salute maschile. In particolare, tra i numerosi benefici delle noci ci sarebbe la capacità di potenziare la fertilità. Una dieta arricchita del frutto a guscio, affermano gli scienziati che hanno condotto lo studio, migliora la qualità degli spermatozoi.

I benefici delle noci sulla fertilità degli uomini

Un uomo che sta cercando di avere figli può dare un’impennata alla sua fertilità mangiando molte noci. E’ il responso della ricerca che attesta come il nutrirsi di noci diminuisca i processi di danneggiamento delle cellule spermatiche. I benefici delle noci in questo contesto derivano dall’alta presenza di acidi grassi polinsaturi. Essi sono grandi alleati dell’organismo nel proteggere le membrane dalla perossidazione lipidica, ovvero il processo di danneggiamento dovuto ai radicali liberi.

Lo studio (che tuttavia è stato condotto solo sui topi, non sugli umani) ha riscontrato che una dieta ricca di noci aumenta significativamente la mobilità spermatica. La qualità degli spermatozoi (mobilità e morfologia) è un fattore importantissimo nella fertilità maschile. E mangiare noci, affermano i ricercatori, la migliora sensibilmente. Naturalmente occorrono ulteriori studi per comprendere quali sono esattamente i nutrienti che portano questi benefici. Ma per ora i risultati suggeriscono che mangiare qualche noce in più ogni giorno può aiutare chi sta cercando di avere figli.

Non è il primo studio che collega la fertilità maschile alle noci. Già in precedenza alcuni test eseguiti su 100 giovani uomini sani hanno riscontrato che la vitalità, la mobilità e la morfologia dei loro spermatozoi migliorava assumendo una quindicina di noci al giorno. Naturalmente il consumo della frutta a guscio deve essere integrato in uno stile di vita sano.