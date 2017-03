Biglietto di auguri fai da te per la festa del papà

UN BIGLIETTO DI AUGURI SPECIALE

In occasione della festa del papà, un pensiero per il nostro caro babbo è un dovere che spetta ad ogni figlio. Non serve acquistare un regalo costoso, ma anzi donare qualcosa di speciale, fatto col cuore. Meglio ancora se realizzato anche con le nostre mani, che rifletta il nostro stile e la nostra personalità. Una idea semplice e graziosa è, ad esempio, realizzare un biglietto di auguri fai da te.

UN BIGLIETTO DI AUGURI PER IL 19 MARZO

Il 19 marzo è alle porte, abbiamo dunque poco tempo per realizzare un biglietto di auguri davvero speciale. Quello che vi proponiamo è un biglietto di auguri in carta e cartoncino, talmente semplice che può essere preparato anche da bambini. Può essere dunque anche un ottimo lavoretto da preparare con i nostri figli per il papà.

COSA SERVE PER REALIZZARE IL NOSTRO BIGLIETTO

Iniziamo a munirci del necessario per costruire il nostro biglietto. Cartoncino A4, carta regalo o comunque colorata, colla e forbici, colori, pennarelli. Per rendere il biglietto allegro e colorato, dovremo personalizzare il cartoncino A4. Lo possiamo fare in modi diversi. O stampando fantasie e disegni sul cartoncino. O incollando sopra carta regalo o carta colorata. O, infine, se siamo brave artiste, decorandolo noi a mano con pennarelli, colori a tempera, matite, etc.

COME REALIZZARE IL BIGLIETTO DI AUGURI PER LA FESTA DEL PAPA’

Scegliamo la dimensione più adatta alle nostre esigenze e ritagliamo il cartoncino. Solitamente i biglietti sono a forma quadrata o rettangolare. Per un bel biglietto potremo usare una misura per lato che va dai 15 ai 20 cm circa. Dopo aver decorato il cartoncino nel modo prescelto, tagliamo la forma che desideriamo.

A questo punto la base del nostro biglietto è pronta. Pieghiamo in due e all’interno scriviamo il nostro personale pensiero di auguri per il papà. Ora passiamo alla decorazione esterna. Per dare una maggior particolarità al biglietto, possiamo applicare nella parte superiore una decorazione 3d. Ad esempio, trattandosi della Festa del papà, sarà perfetto un bel papillon o un fiore.

COME REALIZZARE IL PAPILLON O IL FIORE IN CARTA

Costruire il papillon è semplicissimo. Basta piegare un foglio di carta colorata della dimensione desiderata a fisarmonica. Fissiamo al centro con una fettuccia di cartoncino. Incolliamo sul nostro biglietto. Anche il fiore è semplicissimo. Disegniamo la corolla su un cartoncino giallo, il gambo, le foglie. Ritagliamo ed incolliamo sul biglietto. Per rendere anche il fiore 3D, possiamo aggiungere altri singoli petali da piegare a libretto ed incollare sotto il bocciolo.