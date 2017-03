Cibi brucia calorie: ecco quelli che lo fanno meglio

Molti alimenti hanno un effetto termogenico sul corpo, in particolare 8 cibi brucia calorie possono aiutarci a restare in linea, mangiando

I CIBI BRUCIA CALORIE

Dimagrire mangiando è possibile, se si scelgono i piatti giusti ed in particolare speciali cibi brucia calorie. Ad assicurarlo è il celebre nutrizionista May Simpkin che, dal suo sito Healthista, dispensa perle di saggezza agli inglesi attenti al benessere e alla linea. Secondo l’esperto, infatti, ci sono alimenti che hanno un effetto termogenico sul corpo. Ciò significa che per metabolizzarli è richiesto un maggior consumo di calorie da parte dell’organismo.

GLI SPECIALI CIBI BRUCIA CALORIE SONO OTTO

Questi meravigliosi alimenti che aiutano a bruciare i grassi solo mangiandoli sarebbero otto. E sono per giunta alimenti molto comuni, ingredienti facili da inserire in qualsiasi dieta. Partiamo dai peperoncini: rossi, brillanti e piccanti, stimolano l’organismo a produrre calore e bruciare energia. Ottimi per vari tipi di ricette, dai primi piatti ai contorni, ai secondi a base di pesce e di carne. Piatti che ovviamente sarà bene preparare con alimenti altrettanto sani, come i secondi cibi brucia grassi della lista: cereali integrali e verdure.

Questi carboidrati complessi hanno un alto contenuto di fibre alimentari che l’intestino fatica a digerire pienamente e ad abbattere. Lo sforzo in più del corpo richiede energia extra, che fa bruciare le sue riserve di energia per digerirli. Ben vengano quindi riso, avena e quinoa, ma anche verdure a foglia verde come spinaci, rucola, crescione, cavoli rapa e cavolo.

PEPE NERO, ZENZERO, AGLIO, SENAPE

Altri 4 importanti cibi brucia grassi sono in verità spezie e condimenti. Si tratta infatti di pepe nero, aglio, zenzero e senape. Grazie alla piperina, il pepe nero ha un effetto termico che agisce sullo scioglimento di cellule adipose. Lo zenzero contiene invece capsaicina, responsabile del suo sapore un po’ piccantino. Mangiare zenzero, fresco o in polvere, può accelerare il metabolismo. Come lo zenzero, anche l’aglio contiene composti che possono migliorare la termogenesi nel tessuto adiposo. Anche la senape contiene la capsaicina.

ALTRI CIBI BRUCIA CALORIE: TÈ VERDE E PROTEINE

Terminano la lista magica del dott. Simpkin il tè verde e le proteine. Il primo, grazie ali suoi micronutrienti, stimola il metabolismo. Pertanto quando combinato con una dieta equilibrata sana e una maggiore attività fisica, può favorire la perdita di peso. Le proteine hanno infine un grande effetto termogenico e i pasti a base di queste contribuiscono a lenire il senso di fame.

Fonte: Daily Mail UK