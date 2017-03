Donne omosessuali e orgasmi più frequenti

I dati di uno studio condotto in California: l’85% in più rispetto alle etero

Le donne omosessuali raggiungono l’orgasmo più spesso rispetto alle eterosessuali. Questo perché hanno una migliore conoscenza del corpo femminile. E di conseguenza una maggiore consapevolezza di ciò che eccita una donna. È il risultato di uno studio condotto dalla Chapman University in California. Mentre gli uomini sono più propensi a terminare il rapporto con il massimo del piacere, le donne in generale hanno meno occasioni di godimento rispetto ai loro partner.

Donne omosessuali e orgasmo: gli studi

Gli scienziati della Chapman Universty hanno condotto un sondaggio online testando 50.000 persone tra i 18 e i 65 anni. Lo studio ha rivelato che mentre il 95% degli uomini etero raggiunge sempre l’orgasmo, il 65% delle donne non può dire lo stesso. Tra omosessuali il “gap orgasmo” si riduce. L’89% degli uomini e l’86% delle donne concludono con piacere il rapporto sessuale.

I ricercatori hanno chiesto alle donne omosessuali se durante il sesso provassero “sempre” o “di solito” un orgasmo. Il Daily Mail riporta i risultati dello studio condotto da David Frederick. È emerso che il 66% delle donne bisex ha “spesso” un orgasmo mentre per gli uomini bisex la percentuale sale all’88%.

“Il gap orgasmo tra uomini e donne eterosessuali era ben noto prima di questo studio”, ha commentato Frederick. “Ma qui viene messo in evidenza il divario tra donne etero e donne omosessuali. Queste ultime raggiungono l’orgasmo più spesso perché le partner sanno bene ciò che eccita una donna”. Lo studio, pubblicato su Archives of Sexual Behaviour, rivela anche che la chiave per raggiungere l’orgasmo è nel mix di stimolazione genitale, baci appassionati e sesso orale. Grazie a questa combinazione l’80% delle donne etero e il 91% delle donne omosessuali raggiunge “sempre” l’orgasmo.

L’orgasmo con il compagno maschile

Secondo un’indagine condotta da Cosmopolitan nel 2015, solo il 57% raggiunge l’orgasmo in compagnia del proprio partner maschile. 2300 donne, dai 18 ai 40 anni, sono state intervistate riguardo l’argomento. Tra queste, il 95% delle donne si è detta convinta che il proprio partner non ha nessun problema nel raggiungere l’orgasmo.

Secondo una ricerca condotta nel 2014 dal Journal of Sexual Medicine, il 75% delle donne omosessuali raggiunge l’orgasmo. In media una donna ha bisogno di più tempo per raggiungere il piacere – dai 20 ai 40 minuti – 3 minuti invece, per gli uomini. Questo spiegherebbe perché, secondo lo studio di Cosmopolitan, più del 67% delle donne ha dichiarato di aver finto, almeno una volta, l’orgasmo.