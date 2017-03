Eva Herzigova, stile senza età per la top model

Esistono bellezze senza tempo. Ne sa qualcosa Eva Herzigova, una top model che ha lasciato il segno nella storia della moda. Dall’alto del suo 1,80 di altezza, la modella ceca ne ha raggiunti di traguardi. Lei, al pari di Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer ed Elle Macpherson, si affermò a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Passano gli anni e, come la moda, anche le top model cambiano. A quanto pare Eva non si lascia intimorire dalle nuove leve. Proprio così. Anche oggi, superata la soglia dei quarant’anni, ha fascino e classe da vendere.

Eva Herzigova, 44 anni e non sentirli

Quella che un tempo era una giovane promessa è oggi una donna di successo. Tanti i ruoli da lei ricoperti. Da modella ad attrice, da conduttrice televisiva a mamma: l’Herzigova ha mille risorse. Professionalmente parlando deve molto al Belpaese in quanto le ha regalato grandi gioie. Oltre alle più prestigiose passerelle, come non ricordarla, nel 1998, sul palco del Festival di Sanremo insieme a Raimondo Vianello e Veronica Pivetti? E ancora, nel 2006, l’abbiamo vista vestire i panni della Dea Venere in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Torino. La sua vita, non c’è che dire, l’ha passata sotto ai riflettori.

Ne sono passati di anni da quando interpretò Miss Wonderbra facendo girare la testa a molti italiani. La sua bellezza non è cambiata, semplicemente ora tende a sottolineare, in maniera discreta, la sua eleganza. Eva ama molto il nero. Come darle torto, è un colore che rende giustizia non solo alla sua fisicità ma anche ai suoi colori chiari. Gli occhi azzurri e la bionda capigliatura, sicuramente, vengono valorizzati.

Nero docet, eleganza pura con Santoni

A dimostrarlo l’outfit sfoggiato da Eva Herzigova in occasione della cena organizzata a Palazzo Trivulzio per celebrare i 40 anni della celebre maison italiana Blumarine. Le foto, diffuse sui social con l’hastag #Blumarine40, hanno fatto il giro del mondo. La modella, infatti, ha optato per una mise sobria, un outfit total black caratterizzano da una morbida jumpsuit nera segnata solo nel punto vita. Una scelta molto casta.

Niente scollature. A impreziosire la mise ci hanno pensato gli accessori, degli orecchini, una borsa a mano in pelle di pitone e loro, le décolleté in pelle nera con scollo asimmetrico di Santoni. La classica “tuta”, rivisitata in chiave chic, è sicuramente un passe-partout del guardaroba femminile, soprattutto quello di modelle e personalità dello star system.

Tutte le fashioniste, in realtà, a prescindere dal contesto d’uso, possono fare tesoro di questo capo dalla grande versatilità che, negli ultimi anni, ha incendiato le passerelle. E’ bene solo prestare attenzione alla propria fisicità onde evitare di penalizzarla.