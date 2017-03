Food delivery: cucina stellata a domicilio

Chi lo dice che la consegna a domicilio è utile soltanto per serate improvvisate a base di pizza, cucina cinese o, nella migliore delle ipotesi, sushi? Adesso anche la cucina stellata ha aperto le porte alla cultura del take away, ormai sempre più radicata nelle famiglie del terzo millennio. Gustare un menu gourmet ideato da prestigiosi chef nella comoda intimità di casa propria non è più una fantasia. Grazie ad un nuovo servizio di food delivery, infatti, è finalmente possibile servire in tavola portate esclusive che faranno sgranare gli occhi agli amici più esigenti. Si chiama Fanceat e rappresenta la nuova frontiera del cibo a domicilio. Basta collegarsi al sito e scegliere, tra le varie proposte, un menu d’alta cucina di tre portate per vederselo recapitare direttamente a casa propria. In qualunque parte d’Italia ci si trovi.

Il food delivery della cucina stellata

L’idea nasce nel 2015 ed oggi, a soli due anni dalla sua realizzazione, annovera oltre 20 selezionatissimi ristoranti aderenti. Di cui 5 addirittura stellati. Per un totale di ben 30 differenti menu esclusivi tra cui scegliere quello che si preferisce. Materie prime certificate e ricette creative ed originali varcheranno la soglia della propria casa in massimo 24 ore. Che si viva a Bolzano, piuttosto che a Roma o Reggio Calabria. Il tutto potendo contare su proposte differenti che incontreranno il gusto dei palati più esigenti. Dal classico, all’etnico, sino al fusion e al vegano, ogni preferenza trova soddisfazione. Con la certezza di servire in tavola materie prime di pregio che non è possibile reperire attraverso i tradizionali canali di vendita.

Chef per un giorno grazie al food delivery

Ma non è finita, perché Fanceat non solo consegna ricette stellate direttamente a domicilio. Ma dona l’irripetibile opportunità di prepararle con le proprie mani. Ad essere consegnato a casa, infatti, sarà un semplice box refrigerato preparato direttamente dagli chef. Al suo interno si potranno trovare tutti gli ingredienti necessari già porzionati e pronti all’utilizzo. Il pesce sarà già sfilettato, la pasta, rigorosamente fatta in casa, già tirata a regola d’arte. Il box, naturalmente, conterrà anche tutte le istruzioni per preparare ed impiattare le ricette. Il tutto in meno di 20 minuti e senza bisogno di particolari attrezzi ed utensili. La cucina di casa propria diventa, così, una cucina stellata. Il proprio soggiorno si trasforma in una intima sala dove consumare eleganti portate. E le proprie mani si trasformano, per qualche minuto, in quelle di un vero chef. Il food delivery non è mai stato così esclusivo, coinvolgente ed appagante.