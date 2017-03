Le principesse Disney più amate: la classifica stilata da eBay

Al decimo posto troviamo Jasmine di Aladdin. Al nono posto, Mulan. All'ottavo Aurora, alias La Bella Addormentata. Al settimo, Pocahontas. Belle è solamente al sesto posto. Ariel, protagonista de La sirenetta, è al quinto posto. Rapunzel, protagonista di Rapunzel - L'intreccio della torre, è sorprendentemente al quarto posto. Al terzo posto un grande classico, Cenerentola (qui nella versione live action diretta da Kenneth Branagh). Un altro grandissimo classico al secondo posto: Biancaneve. Vincitrice assoluta Elsa, del fenomeno Frozen - Il regno di ghiaccio.

Quali sono le principesse Disney più amate? A rispondere a questa domanda, a pochi giorni dall’uscita nelle sale de La Bella e la Bestia, ci ha provato eBay. Il colosso degli acquisti online ha infatti notato che, soltanto negli ultimi tre mesi, le vendite legate al tema “La Bella e la Bestia” sono aumentate ben del 75% rispetto alla media dei trimestri precedenti. Questo ha spinto la società a operare una ricerca per scoprire quali siano le principesse Disney più “acquistate”.

La domanda posta da eBay è: Belle è davvero la principessa Disney più amata? Sembrano non pensarla così i web shopper Italiani. Fra le diverse eroine cartoon recenti o meno, posizionano Belle solo al sesto posto, preferendole Ariel e Rapunzel in quarta e quinta posizione. Il podio è riservato a Cenerentola, Biancaneve e, vincitrice assoluta, Elsa di Frozen.

Le principesse Disney più amate su eBay.

Oltre a indagare il grado di popolarità online delle varie eroine, eBay si è anche soffermata su alcuni oggetti a loro legati. Quelli acquistati sul Marketplace a cifre eccezionali. Qualche esempio? La bambola in edizione limitata “Incoronazione” di Elsa venduta a circa 350 euro. O quella di Cenerentola, sempre in edizione limitata “Wedding”, venduta a quasi 700 euro. Bambole da collezione ma non solo. Per una riproduzione della famosissima rosa incantata de La Bella e la Bestia sono stati spesi oltre 200 euro. Quasi 600 per un film in Super 8 di Biancaneve e i sette nani.

Insomma, un mondo sempre magico quello Disney, che continua a dimostrarsi di tendenza anche a livello di shopping online. E che, almeno sul fronte “principesse”, presenta un perfetto equilibrio fra personaggi più e meno recenti. Anzi, i grandi classici con le loro protagoniste, portatrici di sogni e ispirazioni per milioni di bambini, non potranno mai abbandonare il loro cuore di adulti.

Ecco la classifica delle 10 principesse Disney più amate dal popolo di eBay, in base al numero di oggetti venduti.