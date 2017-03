Mercurio e Venere in bellissimo trigono, rafforzano le vostre qualità affettive, ora più libere di esprimersi, di animare il dialogo, in coppia, e in ogni ambito dell’esistenza. Favoriti i viaggi, gli spostamenti veloci, gli studi, anche per motivi squisitamente sentimentali

colore: Blu Notte

Patty Pravo, La valigia blu