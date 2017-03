Pullover senza maniche: ritorna un classico

Spopolava negli anni ’70, ma negli anni successivi ha subito un declino a dir poco inarrestabile. Bene che gli vada, viene associato allo stile del nonno. Male che vada, a Chandler Bing. Parliamo del pullover senza maniche, che, udite udite, non solo è tornato, ma calca le passerelle più prestigiose. Sì, il capo in lana o maglia senza maniche, che gli anglofoni chiamano tank top (o, in americano, sweater vest – ‘maglione gilet’) è ufficialmente un pezzo trendy. Che la moda uomo questa primavera non può ignorare.

Da ‘out’ a ‘cool’: il pullover senza maniche

Nasce nel Ventesimo secolo, ma ha il suo picco di popolarità solo negli anni ’70. Prima di allora, lo si vedeva indossato dai tennisti, e soprattutto dai golfisti, i quali rimangono ancora oggi identificati con questa icona dell’abbigliamento maschile. Abbandonato e ritenuto l’emblema dei capi ‘out’, per molto tempo è stato associato all’idea del secchione, del bravo ragazzo. Ed è proprio questa iconografia che gli stilisti stanno rivalutando. Il nerd, l’occhialuto, l’uomo che mette i gilet, i pantaloni dal taglio retrò, le camice, tiene la cartella sotto braccio e accosta stampe improbabili. Addirittura osa con i sandali e calzino.

E’ questo il protagonista della collezione primavera estate di Gucci, disegnata da Alessandro Michele. E’ anche l’uomo Prada, che quest’anno si fa però più tecnico. E l’uomo Burberry. Ryan Reynolds indossa un pullover senza maniche Polo Ralph Lauren in un servizio per GQ. Così come Chris Hemworth (con un capo Prada). Justin Timberlake non ha mai fatto mistero della sua passione per i pullover senza maniche. Insomma, il mondo della moda e dello spettacolo non fa mistero della ritrovata passione per il pullover senza maniche.

Come portarlo?

Con la camicia o con la t-shirt, perfetto per gli outfit di mezza stagione. Il pullover senza maniche si sposa con i look casual, anche con i bermuda, per intenderci, oppure con outfit eleganti e dal gusto retrò. E’ importante scegliere un capo che si non sia troppo largo, ma nemmeno eccessivamente fasciante. Per quanto riguarda stampe e fantasie questo è l’anno del mix and match, in cui osare può essere divertente. Un consiglio è quello di portare sotto il pullover senza maniche un capo dalle tonalità più chiare, e mai viceversa.