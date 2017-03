Ballare secondo la scienza: le mosse per conquistare

C’è chi si scatena a perdifiato, e chi riesce giusto ad accennare al ritmo con la testa. Chi diventa la regina del dancefloor, e chi preferisce ‘zompettare’ in disparte. Ballare, quando non lo si fa seguendo passi precisi, è una forma di espressione istintiva. Certamente influenzata dalle epoche, ma principalmente individuale. Ci sono però alcuni movimenti che possono aumentare la percezione della sensualità. Mosse che fanno percepire una donna che balla più brava e attraente di un’altra. Imparare a ballare secondo la scienza può cambiare la conclusione del vostro venerdì sera: parola di esperti del comportamento umano. E dello studio condotto dall’Università di Northumbria, pubblicato su Nature.

Ballare secondo la scienza: quali sono le mosse giuste

Visto che la danza, afferma lo studio nell’introduzione, è principalmente uno strumento di corteggiamento, è curioso capire quali mosse sono potenzialmente più attira-partner di altre. Il team di studiosi ha eseguito alcuni test sul modo di ballare di alcune ragazze tra i 18 e i 30 anni. Individuando quali movimenti erano ritenuti più sensuali di altri, e quindi percepiti come più attraenti. Sia agli occhi degli uomini che delle donne. Non parliamo né di lap dance né di mosse volutamente sexy. Ma di movimenti che, istintivamente, si fanno ascoltando la musica. E’ emerso che il modo giusto di ballare secondo la scienza per conquistare un potenziale partner è quello di ondeggiare sui fianchi.

Dall’esperimento condotto risulta infatti che le ballerine più attraenti risultano essere quelle che muovono molto il bacino. Mentre usano gli arti in modo asimmetrico, ovvero in modo indipendente l’uno dall’altro. L’ondeggiare dei fianchi associato a gambe e braccia che si muovono in modo non speculare è probabilmente un sintomo di ottima coordinazione motoria, di buone capacitò fisiche. E viene percepito dalle persone, inconsciamente, come piacevole, attraente.

Come si è svolto l’esperimento

L’esperimento ha registrato un gruppo di ragazze danzanti, ricostruendone poi i movimenti attraverso la tecnologia 3D. Mappando le mosse di ognuna e sommandole, sono emerse due modalità di ballo preponderanti. Quella sopra descritta, e una in cui i fianchi sono più fermi e braccia si muovono in modo simmetrico. Sono quindi stati realizzati degli avatar (per non influenzare con l’aspetto fisico) e dei videoclip di ballo secondo le due modalità. Ed è stato quindi chiesto a uomini e donne di valutarli in base al grado di attrattiva esercitata. L’avatar che muove i fianchi è stato valutato come il più attraente, senza ombra di dubbio.