Édgar Ramírez, una carriera tra impegno e stile

Presto lo vedremo calarsi nei panni di Gianni Versace, nella serie antologica ‘American Crime Stories‘ firmata Ryan Murphy. E in effetti sul volto di Édgar Ramírez una certa somiglianza con il mitico stilista c’è. La serie racconterà lo scioccante assassinio del compianto genio italiano, ma nel frattempo l’attore si può ammirare in tantissime recenti pellicole. Lo scorso anno solcò la Croisette accanto a Robert de Niro presentando ‘Mani di Pietra’, biografia cinematografica del pugile Roberto Duran. Prossimamente, lo vedremo accanto a Will Smith in ‘Bright’. La filmografia di Édgar Ramírez si allunga di anno in anno, quotatissimo dai registi. E sempre più amato dai media, che in lui vedono una nuova icona di stile.

Édgar Ramírez, il ‘re del buongusto’

E’ stato definito il ‘re del buongusto’ da GQ. Non solo per i suoi outfit da red carpet, ma per la capacità di essere cool e allo stesso tempo casual nelle occasioni meno formali. E impeccabile in quelle sotto i riflettori. Mostrando una chiara predilezione per Boss, come alla 32ª edizione degli Independent Spirit Awards a Santa Monica. In quell’occasione, ha indossato un abito blu, camicia, cravatta e scarpe della collezione Boss.

L’impegno sociale e politico

Édgar Ramírez è figlio di un diplomatico venezuelano. E’ nato nel paese latinoamericano, ma ha vissuto in diversi Paesi del mondo, imparando a parlare ben 5 lingue. Ha studiato giornalismo prima di dedicarsi al mondo del cinema. Un attore peculiare, che alla carriera somma diversi ruoli in ambito politico e sociale. Si è impegnato in diverse campagne che promuovono la democrazia come valore da trasmettere alle nuove generazioni. E’ stato direttore di una ONG dedicata all’importanza del voto tra i giovani dell’America Latina. Lo scorso 8 marzo, ha partecipato all’accensione dell’Empire State Building come ambasciatore di HeForSHe, campagna degli uomini in favore dei diritti delle donne.