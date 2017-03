Fisico a forma di mela: è una questione di geni

Le donne curvy sono chiamate in causa. Ognuna ha i suoi punti critici. Mela e pera, sembrano solo il nome di due frutti ma, in realtà, dicono qualcosa di più circa la propria fisicità. Coloro che presentano la classica forma a pera, ad esempio, hanno fianchi morbidi e un fondoschiena generoso: è il caso di dive come Beyoncè e J-Lo che devono parte del loro successo proprio a tanta morbidezza. Che dire invece di coloro che hanno un fisico a forma di mela? In tal caso le rotondità si vanno a concentrare intorno all’addome. Come si spiega questo accumulo di grasso localizzato?

Fisico a forma di mela: le cause

Stando a quanto si legge sul The Sun, al fine di scoprire le cause di questa particolare conformazione fisica, i ricercatori del Massachusetts General Hospital (MGH) e dell’Harvard Medical School di Boston si sono messi in gioco.

Il loro studio, pubblicato sulla rivista JAMA, avvalendosi di un database genetico di oltre 400 mila individui, ha rivelato che i responsabili dell’adiposità addominale sarebbero un gruppo di geni. Non solo. A quanto pare sempre a loro sarebbe attribuibile la predisposizione a malattie cardiovascolari, diabete, ipertensione etc.

Adiposità addominale e malattie cardiovascolari: lo studio

Il Dr Sekar Kathiresan, direttore di cardiologia preventiva presso il Massachusetts General Hospital, è un esperto di genetica umana. Già in passato aveva affrontando l’argomento tentando di comprendere il nesso tra la distribuzione del grasso sul corpo e l’aumento del rischio cardiovascolare. “Abbiamo cercato di capire se la predisposizione genetica per l’adiposità addominale fosse associata al rischio di diabete di tipo 2 e alla malattia coronarica. La risposta è sì” – ha spiegato Kathiresan.

Connor Emdin, del Centro MGH for Genomic Medicine, ha sottolineato l’importanza di quanto emerso dallo studio. Studiando questi geni, infatti, si potrebbe trovare una terapia farmacologica in grado di contrastare la distribuzione addominale grasso. E non solo. Si scongiurerebbero così anche tutte le gravi malattie associate.