Luna e Marte, in sinergico, positivo aspetto, vi rendono ancor più abili nel coordinare intuito e forza di volontà. Potete muovervi con decisione ed ordine, contando su energie fisiche intense ben orchestrate. Dileguano dubbi e perplessità del passato per fare spazio ad una rinnovata fiducia in voi stessi

colore: Rosso Vivo

Julia Kent, Venizelos