Vestire le finestre, una scelta di stile e funzionalità

La finestra è un elemento fondamentale nel definire l’aspetto di una stanza. La luce che l’attraversa, il materiale del telaio, la dimensione e lo spazio che occupa su una parete. Spesso le diamo per scontate, ma queste aperture sull’esterno caratterizzano fortemente l’ambiente. Ecco perché vestire le finestre non è una semplice questione di tendaggi. Dal punto di vista visivo, il loro ‘abbigliamento’ ha un forte impatto, e altrettanto dal punto di vista funzionale.

Tende non convenzionali per vestire le finestre

Optare per tende non-classiche per esempio è un modo originale e contemporaneo di vestire le finestre. Si possono ad esempio scegliere dei pannelli oscuranti a rullo, che oggigiorno vengono proposti in moltissime varianti di colore e texture. Geometrici e impeccabili, daranno un tocco minimalista e allo stesso tempo originale alle finestre. Oppure, potete optare per i raffinatissimi pannelli scorrevoli giapponesi, evitando magari il total white che fa molto studio medico e rivolgendovi a tessuti stampati, o carta di riso per un tocco orientaleggiante. Se si tratta di una porta finestra, si può anche pensare al separé, espediente molto originale che arreda in modo vistoso. Il valore aggiunto è che si si vuole riavere la finestra libera da ingombri lo si può semplicemente spostare. Per un tocco ‘etnico’ e naturale, considerate invece l’idea delle arelle o i pannelli in bambù.

Il telaio e il davanzale

Il telaio di una finestra ha un forte impatto estetico, come una cornice per un quadro. Potete pensare di decorarlo o dipingerlo, in modo da evidenziarlo o, al contrario, mimetizzarlo con la parete. Naturalmente il materiale di cui è composto farà la differenza. Se si tratta di finestre vecchie con la cornice in legno, sarà semplice tinteggiarle del colore preferito, oppure scartavetrarle per dare un effetto shabby. Al contrario, pvc e alluminio non si prestano molto alla pittura, ma si possono sempre decorare con degli stickers o stencil. Non immaginateli come addobbi infantili: oggigiorno si trovano eccellenti pattern grafici e di design. Se avete a disposizione un davanzale, non mancate di addobbarlo con piantine aromatiche e fiorellini. Le finestre che invece hanno un po’ di davanzale interno possono essere sfruttate come piccole mensole. Abbiate solo cura di mettere oggetti o piantine che non intralcino l’apertura dei vetri.

Abbinare le tende

Non serve che le tende siano abbinate al mobilio. E soprattutto non accordatele al resto dei tessuti, è una soluzione piuttosto retrò. Pur senza esagerare con le stampe, ma senza concentratevi sulla palette dei colori. Se non in funzione di quanta luce volete far filtrare dalle finestre. Tessuti pesanti e colori scuri lasceranno la stanza ombreggiata, e magari sono utili per la camera da letto, o per ambienti molto assolati. Tessuti leggeri e colori chiari invece amplificano la luminosità, sono quindi perfetti per stanze piccole e poco esposte.