Amici 16, il cast e gli allievi della fase serale

Sono arrivati i primi “countdown”, tra tv e internet, che ufficializzano l’inizio del serale di Amici 16. La prima puntata è stata programmata per il 25 marzo su Canale 5, intorno alle 21:15. L’attesa per la fase finale del talent show dei record, guidato e ideato da Maria De Filippi, è davvero alta. Come alti sono gli ascolti. Basti pensare che nell’ultima puntata, quella di sabato scorso, si è raggiunta la cifra di 3,5 milioni di telespettatori.

Amici 16. Il cast è ormai delineato

Elisa è il direttore artistico della squadra blu al serale, mentre Morgan è confermato come direttore artistico della squadra bianca. I giudici invece saranno Ermal Meta, Daniele Liotti, Ambra Angiolini ed Eleonora Abbagnato. Fondamentale la presenza dei co-coach: per i Bianchi Alessandra Celentano e Boosta, per i Blu Rudy Zerbi e Veronica Peparini.

La direzione artistica generale è in mano a Giuliano Peparini. Che ha chiesto un posto in più per poter evitare una difficile scelta. Pertanto i concorrenti quest’anno saranno dodici. Per la squadra Bianca di Morgan, Sebastian Melo Taveira (ballo), Lo Strego (canto), Shady (canto), Oliviero Bifulco (ballo), Mike Bird (canto) , Thomas Bocchimpani (canto). Per la squadra Blu di Elisa, Riccardo Marcuzzo (canto), Vittoria Markov (ballo), Andreas Muller (ballo), Federica Carta (canto), Cosimo Barra (ballo), Michele Perniola (canto).

Giada Pilloni, Serena De Bari e Rosario Canale non sono stati ammessi alla fase finale di Amici 16. Giada, nonostante l’esclusione, aprirà invece il concerto di Elisa all’Arena di Verona. Chiamatelo “premio di consolazione”…