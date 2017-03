Vi muovete con belle energie, ora alimentate da Venere e Mercurio in doppio sestile, che portano idee e sentimenti nuovi, appena nati. Questo cielo generoso favorisce progressi vistosi, stato vitale alto, realizzazioni finalmente possibili. Colpisce la generosa empatia con cui vi esprimete. Molte porte si aprono

colore: Quarzo Rosa

Norma Winston Trio, Every time we say goodbye