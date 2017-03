Personalità: la svela il colore dell’iride

Razionali o impulsivi? Calmi o irrequieti? Basta guardare l’iride per scoprirlo. Parola di Matt Larsson e degli scienziati dell’Università di Orebro

C’è chi ama gli occhi chiari perché li trova affascinanti e magnetici e chi, invece, preferisce quelli nocciola in quanto profondi e comunicativi. Stando a quanto emerso dagli studi condotti da Matt Larsson e dagli scienziati dell’Università di Orebro, in Svezia, che siano celesti, marroni, verdi o grigi, gli occhi parlano di noi. Proprio così, l‘iride svelerebbe qualcosa sulla propria personalità.

Gli occhi sono lo specchio della personalità

Al fine di sostenere la tesi, sono state chiamate in causa 428 persone. Sono dunque stati analizzati i solchi e le cavità dell’iride che si vanno a formare quando la pupilla si dilata. Dopo aver sottoposto i partecipanti a un test per determinarne la personalità, gli studiosi hanno confrontato i risultati. La ricerca, pubblicata sulla rivista Biological Psychology, ha evidenziato che persone con una prevalenza di cavità sembrerebbero essere più calme e affettuose. Coloro che presentano una maggioranza di solchi risulterebbero, invece, piuttosto impulsive.

A ogni colore il suo carattere

Ebbene sì. Le persone che hanno lo stesso colore dell’iride avrebbero alcuni tratti caratteriali in comune. Gli individui che hanno gli occhi marrone scuro, o neri, sembrerebbero essere dinamici e molto affidabili. Come riporta Marie Claire, gli occhi nocciola, con iride tra il verde e il marrone, descriverebbero personalità enigmatiche ma calme e riflessive. Quelli grigi, invece, apparterebbero a persone seriose ed equilibrate che sanno ben ponderare le situazioni e valutare i propri interlocutori comportandosi di conseguenza.

Gli occhi azzurri si riferirebbero, invece, a persone dalla grande forza interiore. Sanno combinare intelligenza ed entusiasmo. In linea di massima sono onesti e degli ottimi consiglieri. A dire di più su di loro è stato anche uno studio condotto dalla University of Pittsburgh School of Medicine. A quanto pare le donne dagli occhi chiari, durante il parto, avrebbero una soglia del dolore piuttosto alta.

Venendo agli occhi verdi, delineerebbero persone tanto calme quanto imprevedibili. Hanno sì sangue freddo ma sono spesso misteriose e imprevedibili.