Per voi che amate la segretezza e sapete dissimulare emozioni ‘scomode’ si è aperto un periodo in cui sarà più difficile utilizzare questa strategia: Marte in opposizione sollecita l’esternazione critica, la provocazione mirata e precisa. La Luna nel vostro segno oggi può rendervi implacabili

colore: Lama d’Acciaio

Thurston Moore, Blood never lie