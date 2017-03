LaPresse Il leader dei Roling Stones Mick Jagger è diventato papà per l'ottava volta l'anno scorso a 72 anni. LaPresse Robert De Niro ha avuto il sesto figlio (una bambina) nel 2011 all'età di 68 anni. LaPresse Il regista newyorckese Woody Allen ha adottato un bimba a 64 anni. LaPresse Il Presidente francese è diventato padre per la quarta volta nel 2011, a 56 anni. LaPresse René Angélil, produttore e marito di Celine Dion morto l'anno scorso, è diventato papà a 69 anni. LaPresse L'attore francese Jean Reno ha avuto l'ultimo figlio, Dean, a 63 anni. LaPresse Elton John è diventato papà a 65 anni grazie ad una madre surrogata. LaPresse Bruce Willis ha avuto un altro bambino a 57 anni. LaPresse Il cantante e attore naturalizzato francese Yves Montand (a destra) ha avuto un figlio a 70 anni. LaPresse Alec Baldwin è diventato di nuovo papà l'anno scorso, a 57 anni.

Papà o nonni?

Sono molte le star che hanno avuto figli tardi nella loro vita. Chi dopo i 40 anni, chi dopo i 50, chi addirittura dopo i 60. O anche oltre. Il mondo dello spettacolo sembra voler affermare a gran voce che non è mai troppo tardi per fare figli. In occasione dell’imminente Festa del papà, abbiamo pensato di scoprire quali uomini famosi sono diventati padri in età avanzata. Così avanzata da sembrare (quasi) dei nonni! In alcuni casi c’è da rimanere senza parole…

Conosceteli meglio nelle foto che seguono e auguri a tutti i Papà!

