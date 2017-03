La Luna in segno di Fuoco per tutto il fine settimana valorizza le vostre capacità di esprimere il sentimento, in termini naturalmente passionali. Il dialogo amoroso è ovviamente privilegiato per chi di voi – e dovreste essere in parecchi – si è innamorato di recente. Anche le coppie più navigate risentono positivamente di questo cielo generoso

colore: Rosso Fuoco

Ed Sheeran, I see fire