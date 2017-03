Disney ai piedi della moda. Per vere principesse

Non è mai troppo tardi per vivere una favola. Da Paperino a Topolino passando per Cenerentola e Belle: ecco i brand che invitano a rivivere, e indossare, i miti dell’infanzia

Il mondo dei sogni non conosce la parola fine. Chi, nonostante l’età, è rimasto legato ai miti dei bei tempi che furono, perché rompere la magia? Fare tesoro di quei ricordi è possibile. I meriti vanno al fashion system. Tutti coloro che sono cresciuti a pane e cartoni possono gioire. Disney ai piedi della moda: ebbene sì, sono tanti i brand che hanno ripreso personaggi iconici rendendoli protagonisti delle loro collezioni di calzature.

Disney ai piedi della moda: le scarpe per tornare bambine

Dire Disney significa, in primis, pensare a loro, Paperino e Topolino, ovvero icone che non passano mai di moda. A raccontare questa bella favola è stato il brand MOA Master of Arts che ha messo a punto la MOA Master of Arts Disney Capsule Collection. Le sue sono delle fashion sneakers dall’indiscusso fascino. Proprio per questo l’azienda ha ricevuto il premio Disney Best Licensee of the Year 2016 rilasciato, ogni anno, da The Walt Disney Company al miglior licenziatario. Ad essere premiate sono state la creatività e la valorizzazione, in chiave innovativa, della tradizione Disney.

Lunga vita al colore. Si spazia dalla sneaker in pelle argento con la faccia di Topolino a quella celeste dedicata a Donald Duck. Un altro mito intramontabile dell’infanzia sono loro, le principesse. Il loro fascino ha stregato ogni bambina. Anche quelle ormai divenute adulte.

Call me Cinderella: Irregular Choice tifa per Cenerentola

A ognuno la sua eroina. Stando a quanto ha rivelato la classifica stilata da eBay, ad avere più successo online sarebbero Elsa di Frozen, Biancaneve e Cenerentola. Proprio a quest’ultima è dedicato il modello “Call me Cinderella” di Irregular Choice, una zeppa con tacco in plexiglass che, tra glitter argento e nastri in organza, all’interno ospita proprio lei, Cenerentola.

La Bella e la Bestia: Asics ricorda la favola

Asics, invece, ha puntato su Belle, protagonista della nuova pellicola “La Bella e la Bestia”. Proprio così. Il brand ha realizzato una limited edition riprendendo i costumi indossati nel film. Disney ai piedi: in totale sono 7 i modelli proposti di cui 5 per la versione GEL-Lyte III e 2 per la GEL-Lyte V.

Ogni modello è realizzato in pelle o suede e presenta dettagli in denim e mesh, suole trasparenti e solette personalizzate. Oltre ai dettagli floreali, non potevano mancare, ovviamente, le sagome dei personaggi del cartone pronte a raccontarsi, proprio come in una bella fiaba, sui tessuti.