Kiwi Mojito, il cocktail per brindare a tutti i papà

Kiwi Mojito e che i festeggiamenti abbiano inizio! Per il giorno dedicato a tutti i papà è possibile preparare un cocktail dalle note fresche a base di frutta di stagione. Il mojito, evergreen di origine cubana, si arricchisce con il kiwi per mischiare il classico senza tempo a un tocco di originalità.

Anche se “mojito” fa rima con estate, per la menta fresca e dissetante, anche alle porte della primavera è possibile restituire dolcezza al cocktail. Il kiwi, oltre ad essere una preziosa fonte di vitamina C e potassio, è un frutto dal sapore decisamente zuccherino. L’Italia si attesta oggi al primo posto della produzione mondiale di questo frutto. I kiwi di Latina, si fregiano del marchio Igp e sono una vera e propria eccellenza dell’Agro Pontino. Questo frutto, inoltre, è adatto a combattere anche i malanni di stagione perché potenzia le difese immunitarie. Ha proprietà antisettiche e antianemiche, la presenza di minerali è in grado di regolare la funzionalità cardiaca e la pressione arteriosa.

Per la festa del papà si potrebbe organizzare una cena tra amici e parenti, pensando di iniziare con un drink dalle note esotiche e rinfrescanti. Un cocktail brioso, che dona energia insieme a una carica di vitamina C. Il Kiwi Mojito saprà conquistare anche i più “severi” papà.

Kiwi Mojito: la ricetta

7 cl rum bianco cubano

Succo di un lime

2 cucchiai di zucchero di canna

Soda q.b.

Menta fresca q.b.

2 Kiwi non troppo maturi

Angostura q.b.

Preparazione

Prendete un tumbler dai bordi alti e inserite una decina di foglioline di menta sul fondo. Aggiungete un po’ di succo di lime, un goccio di Angostura, due fettine di kiwi e due cucchiaini di zucchero di canna. Con un pestello, pressate senza forzare in modo da far amalgamare gli ingredienti senza che venga danneggiata l’anima della menta. La menta in questo periodo dell’anno ha un gusto leggermente amarognolo. Assaggiate una fogliolina per rendervi conto del gusto e in base al sapore pestate dosando la forza.

Aggiungete ghiaccio nel bicchiere; non tritatelo, ma spezzatelo grossolanamente. Versate il rum e aggiungete la soda. Assaggiate il vostro kiwi mojito cercando di capire se il sapore dolce è ben calibrato dal gusto del rum. Servite freddo guarnendo con una fogliolina di menta e una fettina di kiwi. Siete pronti a festeggiare il vostro papà!