Mariano Di Vaio – Tutto il “glam” della settimana

Una grande festa per Mariano Di Vaio, il fashion blogger più famoso d’Italia.

E per il suo nuovo blog, il cui lancio ufficiale all’ Iqos Embassy di Milano ha visto la presenza di tantissimi ospiti vip. A farsi immortalare dai fotografi Simona Ventura, al lavoro per la nuova edizione di Selfie. Programma dove ha lavorato anhe lo stesso Di Vaio. Bellissime Mariana Rodriguez, l’ex velina Elena Barolo e Giulia Salemi. Presenti anche Bebe Vio, Eleonora Carisi e Alessio Bernabei. Con il blogger, ovviamente, anche Eleonora Brunacci, l’avvocatessa preugina moglie del fashion blogger e madre del piccolo Nathan Leone.

Candele, luci basse e la colonna sonora di Suspiria. L’omaggio a Dario Argento.

Sulle pareti le foto che immortalano le scene indimenticabili dei grandi film di Dario. Quelle di Franco Bellomo e della sua mostra “Tagli di luce”, alla galleria Spaziocima a Roma. Erano presenti, non solo Dario Argento, ma anche tanti altri artisti. Come l’attrice Stefania Casini, protagonista indimenticata di Suspiria. Risponde all’appello l’attrice Daniela Barnes, in arte Lara Wendel, che ha recitato in Tenebre. Anche le attrici Fiore Argento e Mirella D’Angelo. E il regista Lamberto Bava, che fece da assistente a Dario. Hanno aderito anche Francesca Valtorta, Beppe Convertini, Roberta Beta e Graziano Scarabicchi.

Antonella Ruggiero e la Saint Louis Pop Orchestra protagonisti di una serata indimenticabile.

Si è svolta presso il Teatro Eliseo, a Roma. E ha emozionato tutto il pubblico. Gli amori, i ricordi, i sogni, le passioni e i progetti futuri. Antonella Ruggiero, voce inconfondibile che ha fondato e reso famosi i Matia Bazar, ha interpretato un repertorio che si è mosso dai suoi maggiori successi alla rivisitazione delle più belle canzoni italiane e internazionali. Superando ogni divisione di genere ed epoca. Tra i brani Echi d’infinito, Ti sento, Per un’ora d’amore, Vacanze romane e altri grandi successi.