Raz Degan, Barale: simpatici o antipatici?

Raz Degan è sulla bocca di tutti. Un paradosso per un modello che è diventato famoso recitando lo slogan: ‘Sono solo fatti miei’.

E poi Paola Barale. Altro personaggio in vista della settimana. La soubrette è tornata in televisione proprio in virtù del legame con il modello che sta partecipando al reality l”Isola dei famosi. I due sono stati protagonisti dell’ultima puntata del programma con alcuni gesti plateali relativi alla loro storia d’amore finita ormai nel 2015. Lasciando un attimo da parte la coppia Degan-Barale, chi sono stati i simpatici e gli antipatici della settimana?

Raz Degan tra i simpatici

Paola Barale. All’Isola dei famosi è tornata nei panni della donna ancora innamorata, della cacciatrice vogliosa di recuperare il suo bottino: cioè l’ex compagno di 13 anni Raz Degan. Dopo aver parlato in diretta con Raz due puntata fa, è partita per l’Honduras con l’idea di salutarlo in diretta. Oppure di riaccendere la fiamma. E così è andata. In diretta, superato l’imbarazzo i due si sono scambiati un rapido bacetto sulla spiaggia tropicale. Brava Paola, noi applaudiamo sempre le donne che portano avanti i propri sogni.

Raz Degan. Al reality l’Isola dei famosi sta facendo una partita a sé. Odia i naufraghi e vuole stare in solitudine. All’inizio questo comportamento è sembrato un po’ antipatico, poi i telespettatori hanno cominciato a vederci una certa spontaneità e autenticità contro i falsi meccanismi di protagonismo degli altri concorrenti. Comunque una novità nella storia del programma, quindi bravo Raz, solo per questo ci sei simpatico.

Gli antipatici

Samantha De Grenet. Va bene la donna forte ma quando la determinazione diventa presunzione allora diciamo un grande no. L’ex soubrette detta legge all’Isola dei famosi e fronteggia con carattere tutti quelli che le vanno contro. Peccato che non perda occasione per scagliarsi contro chiunque e fare la piccola boss dell’Honduras. Per questo ci sta decisamente antipatica.

Ed Sheeran. Il cantante in testa alle classifiche sta facendo promozione del suo prossimo tour che partirà da Torino. Per questo è andato a salutare l’amico Fabio Fazio durante la trasmissione Che tempo che fa. Nulla da dire sull’artista, ma in quell’occasione il look l’ha davvero sbagliato. Trasandato e casual come un ragazzo qualsiasi non è una scelta di stile che si addice alla sua fama. Per questo ci sta un po’ bonariamente, antipatico.