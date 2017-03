Salute dei piedi. Meglio non dare i numeri con le scarpe

Le scarpe hanno un ruolo di fondamentale importanza nella vita di tutti i giorni. Proprio così, passo dopo passo, accompagnano tanto in ufficio quanto al supermercato, in palestra, al ristorante etc. Bisogna dunque saperle sceglierle con cura. La salute dei piedi non va mai trascurata: non deve venire dopo l’estetica. Indossare modelli sbagliati, nonché il numero inesatto, può provocare non pochi malesseri. Quali i rischi? Principalmente si parla di deformazioni delle unghie, piedi piatti, alluce valgo etc.

Salute dei piedi: attenzione alla misura delle scarpe

Stando a quanto si legge sul Daily Mail, l’83% delle persone non indossa scarpe della misura esatta. Il discorso vale soprattutto per gli anziani. Andando avanti con l’età si riscontrano dei cambiamenti nella morfologia del piede. Anche la misura quindi cambia. Bisogna tenerlo in considerazione. Sarebbe cosa buona e giusta prediligere calzature con chiusure fatte da cinghie regolabili e suola in gomma. Questo ridurrebbe il rischio di perdere l’equilibrio e cadere.

Uno studio condotto dall’Universidade da Coruña, e pubblicato sulla Revista da Associacao Me’dica Brasileira, ha fatto luce sulle conseguenze dell’indossare scarpe inadatte. L’autore dello studio Daniel López López, ha dichiarato: “Stili di vita sbagliati a questa età, possono essere nocivi.

Abitudini sbagliate: occhio alle conseguenze

Le scarpe dunque, se non scelte con condizione di causa, possono portare a un peggioramento della qualità di vita. “Questo, combinato con la comparsa di malattie croniche come l’obesità, le malattie vascolari, il diabete o l’artrite reumatoide, può comportare un preoccupante aumento di problemi del piede nelle persone anziane.” – ha rivelato il ricercatore.

Prevenzione prima di tutto

Abitudini sbagliate, inevitabilmente, costringono a ricorrere a costanti cure mediche, necessarie al fine di riuscire a vivere serenamente. Secondo López López sarebbe bene prevedere regolari visite dal podologo al fine di prevenire, controllare e ridurre la comparsa di malattie del piede.