Apparecchiare la tavola per la festa del papà

APPARECCHIARE LA TAVOLA IL 19 MARZO

Il 19 marzo è arrivato e molti avranno preparato ricette speciali per la festa del papà: non dimenticate però anche di apparecchiare la tavola con stile! Come ormai tutti sanno, infatti, per un pranzo che si rispetti anche l’occhio vuole la sua parte. Se concludere il pasto con i golosi bignè di San Giuseppe è d’obbligo, anche la mise en place non è da sottovalutare. Rispetto a Natale o Pasqua, non ci sono degli stili ben definiti per la festa del papà. Ognuno potrà quindi usare la fantasia ed ispirarsi al proprio gusto personale o a quello del proprio papà.

APPARECCHIARE LA TAVOLA IN MANIERA ELEGANTE

Una possibilità evergreen è quella di apparecchiare la tavola in maniera elegante. Se il nostro papà è un tipo dal gusto classico e amante delle formalità, certamente ne sarà felice. Una tavola elegante è sempre simbolo che si sta festeggiando qualcosa di importante. E’ quindi un modo implicito per dire a nostro padre che gli vogliamo bene. E soprattutto che è una persona molto importante nella nostra vita. Fuori dunque i calici di cristallo e l’argenteria! I famigerati bignè potranno essere serviti su delle splendide alzatine.

TAVOLA COLORATA E SIMPATICA

L’alternativa opposta è una tavola allegra, colorata, easy, simpatica. Potremo optare per tovagliette e runner al posto della tovaglia e impreziosire la mise en place con segnaposto e decorazioni anche fai-da-te. Bigliettini colorati, piccole sculture in fimo, dolcetti di pasta di zucchero. Ovviamente sarà bene scegliere un tema. Il consiglio è optare su qualcosa che si ispiri, ad esempio, ad una passione del nostro papà. Oppure ad un argomento, oggetto, vicenda che rappresenta un ricordo importante per lui e per la nostra famiglia.

APPARECCHIARE LA TAVOLA IN STILE RUSTICO E PRIMAVERILE

Con la primavera alle porte, anche una tavola apparecchiata in stile rustico e primaverile è assolutamente perfetta. Nel primo caso, frutta, spezie e ortaggi potranno diventare fantastiche decorazioni. Ispirandosi alla primavera, invece, il tema dominante saranno senz’altro i fiori, con cui creare deliziosi centrotavola e segnaposto. Scegliamo quelli preferiti dal nostro papà e sfatiamo il mito che solo gli uomini possono regalare fiori alle donne!