Pianificare le vacanze all’insegna del risparmio

Pianificare le prossime vacanze risparmiando si può. Basta saper cercare le giuste destinazioni. E scoprire dove è davvero conveniente andare. In questo viene in aiuto TripAdvisor. Il sito di viaggi più grande del mondo permette ai viaggiatori di sfruttare al massimo il potenziale di ogni viaggio. Offre consigli da parte di milioni di viaggiatori. Con 465 milioni di recensioni e opinioni relative a 7 milioni di alloggi, ristoranti e attrazioni di ogni tipo. Grazie all’Hotel Pricing Report 2017 di TripAdvisor viene svelato il periodo più conveniente per visitare le destinazioni più celebri del mondo. Con l’Italia che si piazza in ottava posizione nella Top 10 delle mete con la maggior crescita di prenotazioni all’anno.

LE SCELTE DEI VIAGGIATORI: PIANIFICARE LE PROSSIME VACANZE DOVE E’ PIU’ CONVENIENTE

Lo studio del motore di ricerca per la pianificazione e prenotazione dei viaggi aiuta i viaggiatori a scoprire le destinazioni che offrono il maggior risparmio sul costo degli hotel. Comparando i prezzi dello scorso anno, ad esempio, si scopre che per gli italiani è conveniente partire per i Caraibi rispetto un anno fa. Perché possono trovare tariffe più vantaggiose. Il costo del soggiorno è uno dei fattori che influenza la scelta della destinazione. Ecco perché il report di TripAdvisor è un valido aiuto. Fornisce informazioni importanti per chi sta pianificando le vacanze. Grazie ai dati della ricerca sono state determinate le destinazioni più convenienti. E anche il periodo migliore per visitarle. I viaggiatori di TripAdvisor sono particolarmente interessati a prenotare viaggi negli Stati Uniti. A cui seguono quelli in Spagna e nei Caraibi. L’Italia si posiziona ottava nella classifica delle destinazioni con la maggior crescita di prenotazioni anno su anno.

Per gli italiani che stanno pensando alle prossime vacanze i luoghi migliori in cui investire il proprio budget di viaggio sono Caraibi, Regno Unito, India e Stati Uniti. In questi quattro paesi, infatti, le tariffe degli hotel sono calate rispetto allo scorso anno. Si stima che i viaggiatori desiderosi di visitare Caraibi e Regno Unito possono prenotare gli hotel con tariffe inferiori dell’8% rispetto al 2016. Segue l’India con un calo del 6%. La classifica delle 10 destinazioni con la maggior crescita di prenotazioni è basata sulla comparazione dei dati di Prenotazione Rapida di TripAdvisor e dei meta-click per prenotazioni con check-in nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2016 confrontate con lo stesso periodo del 2017. In classifica figurano anche Brasile, Messico, Giappone e Thailandia.