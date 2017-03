Millefoglie al limone per la Festa del papà

Millefoglie al limone: un dolce fatto di strati, di accumuli, ma anche di sapori diversi. Un po’ come avviene per il sentimento del volere bene, che si costruisce piano piano, su basi sempre nuove, che però si stratificano con dolcezza. Facciamo oggi questo paragone perché il millefoglie è il dolce che abbiamo scelto per festeggiare la Festa del papà 2017. E siccome è primavera vogliamo suggerirvi una crema morbida al limone per riempire i sottili strati del dolce. Così il vostro dessert sarà fragrante e al tempo stesso dal sapore intenso, con una crema che lega insieme durezza e morbidezza, passo dopo passo. Ecco la ricetta suggerita dal blog Petit Chef.

Millefoglie al limone: la ricetta

La difficoltà per questo dolce è media. Le quantità sono relative a 4 porzioni. Il tempo di preparazione è di 15 minuti, quello di cottura è di 25 minuti.

Avete bisogno di 1 kg di pasta sfoglia surgelata, 4 tuorli, 170 g di zucchero, 2 cucchiai di farina, 2 limoni, 500 ml di latte, 100 g di panna montata e zucchero a velo.

Preparazione: stendete la pasta sfoglia scongelata e ricavatene 4 dischi.

Punzecchiateli con una forchetta e cuoceteli in forno a 200° per 20 minuti.

Intanto preparate la crema, quindi sbattete in una ciotola i tuorli con lo zucchero, aggiungete la farina setacciata, la scorza dei limoni ed infine il latte versandolo a filo. Cuocete a fiamma bassa per 5 minuti, poi unite il succo di mezzo limone e proseguite la cottura finché la crema non risulti densa. Togliete dal fuoco e fate raffreddare. Unite la panna e sistemate i dischi di sfoglia uno sopra l’altro, spalmando la crema su ogni strato.

Spolverate l’ultimo strato con lo zucchero a velo. Mettete in frigo e lasciate raffreddare; poi servite.

Adesso siete pronte da figlie, per festeggiare il vostro papà del cuore prendendolo per la gola. Buona immersione di dolcezza.