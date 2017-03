La forza fisica è con voi, proprio in una stagione che rende tutti più fragili, vulnerabili al risveglio della natura, voi risplendete di nuove, abbondanti energie. Oggi la Luna potrebbe insinuare qualche dubbio, come un piccolo demone dispettoso: non ascoltatela, passate oltre, possibilmente correndo

colore: Rubino

Napoli Centrale, Go away