Vita sedentaria? Sconfiggila con 15.000 passi al giorno

Sono tante, tantissime le persone che, facendo un lavoro d’ufficio, conducono una vita sedentaria. Ergo si ritrovano a passare molto tempo seduti. Stando a quanto ha rivelato uno studio coordinato da Mike E. J. Lean, dell’Università di Glasgow e pubblicato sull’International Journal of Obesity, passare ore e ore dietro a una scrivania sarebbe deletereo. Perché? Oltre a regalare un girovita più largo aumenterebbe anche il rischio di malattie cardiovascolari.

Vita sedentaria. Rischi e rimedi

“La nostra evoluzione, per diventare la specie umana, non ci ha preparato a passare tutto il giorno seduti. Probabilmente ci siamo adattati a trascorrere sette-otto ore in piedi, ogni giorno, in veste di cacciatori o raccoglitori. I nostri risultati confermano questa ipotesi” – ha spiegato al Daily Mail Lean.

Al fine di giungere a tali conclusioni, i ricercatori hanno chiamato in causa 111 lavoratori delle poste di Glasgow monitorando le loro attività per sette giorni. 55 di loro erano impiegati mentre i restanti 56 erano addetti alla consegna della posta. Lo studio ha rivelato che, coloro che hanno svolto lavori d’ufficio, presentavano una circonferenza vita più importante rispetto agli altri (97 cm vs 94). Per quel che concerne il loro indice di massa corporea (BMI), invece, era superiore di un’unità.

Stare troppo seduti è un male: lo studio

Non è tutto. Dopo 5 ore che si sta seduti, ogni ulteriore ora di inattività potrebbe portare ad un aumento di due centimetri del girovita. Non solo. Andrebbe anche a incrementare, dello 0,2%, le probabilità di essere colpiti da malattie cardiovascolari.

Il dottor William Tigbe, della Warwick Medical School, ovvero colui che ha guidato la ricerca, ha infatti spiegato: “Passare molto tempo seduti comporta un aumento della circonferenza della vita, un quantitativo più alto di trigliceridi (grasso nel sangue) e uno più basso di colesterolo Hdl”.

Per stare in forma bastano 15.000 passi al giorno

In conclusione, secondo l’esperto, sarebbe cosa buona e giusta evitare di condurre una vita troppo sedentaria e camminare per almeno sette/otto miglia al giorno, il che equivale a 15.000 passi o al trascorrere sette ore in piedi.