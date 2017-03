L’opposizione di Marte resta tema centrale del vostro cielo, al momento conflittuale per via di quest’aspetto, eppure assai stimolante per il vostro segno, che da sempre il meglio di sè, soprattutto se messo alle strette… Cercate di risposar epiu a lungo del consueto per non perdere colpi e ascoltate il vostro formidabile intuito, soprattutto da pomeriggio di oggi

colore: Blu Royal

Chuck Berry, Back to Memphis