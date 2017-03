Marte in ottimo trigono in segno di Terra potenzia le vostre ambiziose determinazioni, dona maggior vigore al corpo esicurezza nelle attività lavorative. Oggi con la Luna proprio nel vostro segno saprete dare il massimo in termini di efficienza mentale e uso strategico di nuove, interessanti intuizioni

colore: Madreperla

Pink Floyd, Comfortably numb