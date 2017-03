Dieta: per dimagrire è meglio tradire

Iniziato il countdown per l’estate? Iniziate a pensare alla prova costume? Allora è tempo di mettervi a dieta. Se volete dimagrire in maniera originale, i dietologi, senza troppi peli sulla lingua, danno un consiglio particolare. Tradire. Sì, l’hanno detto davvero.

L’esperto televisivo di salute Steve Miller, soprannominato ‘il Simon Cowell del dimagrimento’ a causa dei suoi metodi non convenzionali, rivendica il segreto per perdere peso. In modo decisamente poco eticamente corretto. La sua tesi è semplicissima ma al contempo paradossale. Secondo questa la maggior parte delle persone obese mangiano a dismisura perché vivono una relazione non più stimolante.

Quindi, secondo Miller, per dimagrire occorre tradire.

Soprattutto se l’amante ci piace, perché potrebbe stimolare l’altro a rimettersi in forma. Questo inoltre permetterebbe di guadagnarci in autostima. Combattendo, di conseguenza, anche tante malattie associate all’obesità.

Una delle tante ragioni alla base di una cattiva dieta, secondo il fantomatico esperto, potrebbe derivare proprio dalla cattiva compagnia. Perché, in qualche modo, il compagno o la compagna alimenta, o per lo meno non vieta, un certo tipo di alimentazione ritenuta pericolosa. E così uno influenza patologicamente l’altro. Facendolo mangiare, infatti, diventa sempre più dipendente.

Miller ha spiegato: “Ci rivolgiamo al cibo per riempire un vuoto. I partner possono anche diventare “alimentatori” perché vivono nella paura che l’altro possa fuggire con qualcun altro. In questo modo il partner si trasforma in un killer mascherato, perché l’alimentazione potrebbe provocare anche cancro, ictus e malattie cardiache”.