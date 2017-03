Essere gentili: tutti ci credono, pochi lo sono

Il 98% delle persone si ritiene più gentile, disponibile, cortese, altruista della media. In realtà, la loro percezione è sbagliata, e non sono affatto gentili quanto credono. E’ ciò che emerge da una ricerca condotta dagli psicologi della Goldsmiths University di Londra. Tutti credono di essere gentili al di sopra della media della popolazione. Ma non è così.

Tutti credono di essere gentili: lo studio che smentisce

In realtà la domanda posta ai soggetti partecipanti alla ricerca era ‘How nice are you?’, dove ‘nice’ è inteso come ‘gentile’, ma anche piacevole, gradevole, disponibile, simpatico. Una bella persona insomma, una persona ‘carina’ potremmo dire in modo colloquiale. Useremo ‘essere gentili’ come traduzione, ma in un senso ampio. Ebbene, il test psicologico si è svolto in modo da evidenziare che la gentilezza è certamente presente in molte persone, ma non a livelli così alti come si tende a credere.

La percezione di sé stessi è molto più positiva di quanto sia in realtà quando si tratta di disponibilità e cortesia. E’ stato chiesto ai partecipanti di segnalare i comportamenti che li corrispondono da una lista di 10. Dal cedere il proprio posto sui mezzi pubblici al donare il sangue, si tratta di un elenco di buone azioni. E’ stato quindi chiesto loro a che livello di ‘gentilezza’ si collocherebbero su una scala. Incrociando i dati, ovvero la lista di buone azioni normalmente compiute e la percezione dell’essere gentili, è emerso che le persone tendono ad avere una considerazione di sé alquanto fuorviante. Qualcuno, raccontano i ricercatori al Daily Mail, si considera altruista solo perché acquista una cartolina di beneficenza a Natale. In realtà, meno di un terzo dei partecipanti ha mai aiutato un estraneo a portare pesi (ad esempio le buste della spesa), o aiutato una vecchietta ad attraversare la strada.

Chi è più ‘nice’?

Dal test è emerso anche che le persone più gentili sono mediamente quelle dotate di una importante intelligenza emotiva. Sono quelle infatti che riescono meglio ad empatizzare, a capire di cosa gli altri potrebbero aver bisogno. Le persone più ‘nice’ sono anche quelle che di media hanno più amici. E sono spesso persone felici, soddisfatte, che godono di buona salute e di un discreto successo sul lavoro. Sembra che la gentilezza sia un tratto di sé che emerge maggiormente quando si è felici e sereni.