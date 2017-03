Kat Graham, da ex strega a icona sexy

Katerina Alexandre Graham, nota più semplicemente come Kat Graham, è una delle dive venuta alla ribalta grazie al telefilm The Vampire Diaries in cui vestiva i panni della strega Bonnie Bennett. Non solo. Si è fatta notare anche in serie televisive di successo come Hannah Montana, Lizzie McGuire, The O.C. e, non in ultimo, nelle pellicole “All eyez on me” e “Where’s the money”.

Kat Graham, la diva del piccolo e grande schermo

Nata in Svizzera ma cresciuta a Los Angeles Kat, che oggi ha 27 anni, ha esordito nel mondo dello showbiz all’età di 6 anni. Prima iniziò a recitare mentre l’amore per la musica ha bussato alla sua porta quando ne aveva 13. La sua passione ha influenzato il suo avvenire tanto da averla portata ad iscriversi al Musicians Institute là dove si è laureata in Ingegneria Acustica e, nel 2015, è uscito il suo album “Roxbury Drive”.

Giallo&nero: l’accoppiata è vincente

Giovane e donna: non c’è che dire, di certo la moda rientra tra i suoi più grandi amori. Le mise della Graham sono sempre stilose. E’ una vera icona fashion. Il minimalismo non fa per lei. Le piace osare, ma anche cambiare. Lo si evince dai continui cambi di capelli, tra acconciature, tagli e colori che la vedono ora bionda ora castana, ora liscia ora riccia.

La sua bellezza è fuori discussione. Durante la Paris Fashion Week, in occasione della presentazione della collezione “Collide” Fall Winter 2017/18 di Moncler e del designer Greg Lauren, Kat Graham ha dato il meglio di sé. Ha indossato un tubino asimmetrico in cady nero. Il tutto ravvivato dalla presenza di un vivace bordo laterale a contrasto in georgette plissé color giallo mimosa. L’abito appartiene alla pre-collezione Spring 2017 di Vionnet.

Niente scollature. A dare un tocco di sensualità al vestito è un generoso spacco laterale. A slanciare la figura ci ha pensato poi lo stivaletto nero di Burberry. L’abbinamento giallo nero è sicuramente un’ottima idea. E’ perfetto per le serate di primavera in cui è richiesta eleganza. Ma anche una buona dose di sano ottimismo: il giallo porta il sole, anche di sera.