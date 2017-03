iStock

Mete consigliate per chi in aeroporto vuol mangiar bene, riposarsi prima di imbarcarsi oppure fare shopping? Su tutte Dallas (USA), Zurigo (Svizzera) e Francoforte (Germania). Le tre destinazioni compongono, infatti, il podio delle migliori strutture per ristoranti e sale d’attesa, mentre Tel Aviv (Israele) e Copenaghen (Danimarca) sono le due strutture con le migliori zone commerciali.