Prima uscita? Le donne dicono no alle patatine fritte

La prima uscita conta. Quando si esce a cena con l’uomo che fa battere il cuore spesso, una volta a tavola, ci si controlla molto. Si tende infatti, volenti o nolenti, a mettere un freno al proprio appetito. Come si dice, la prima impressione è quella che conta. Fare la parte dell’ingorda potrebbe farlo scappare.

Patatine fritte? Mai alla prima uscita

Ebbene sì. A quanto pare le donne, quando si trovano a mangiare con qualcuno che trovano attraente, preferiscono ordinare una semplice insalata, o comunque pietanze salutari a basso contenuto calorico. Niente patatine fritte o cibo spazzatura. A rivelarlo sono stati gli esperimenti condotti dai ricercatori danesi dell’Aarhus University su coppie alle prese con le prime uscite. Lo stesso non si potrebbe dire degli uomini. Loro, come riporta il Daily Mail, non si sentono inibiti. Anzi. Sono soliti sperperare denaro in cibo costoso e bevande alcoliche per impressionare la potenziale partner.

Uomini vs donne: le differenze si vedono in tavola

“Questa ricerca rivela come, perché e quando l’attrazione nei riguardi dell’altro sesso porti a preferenze specifiche per quel che concerne cibi e bevande”. Cosa differenzia dunque i due sessi? “Le caratteristiche più apprezzate dagli uomini alla ricerca di una compagna di sesso femminile sono la bellezza e la salute. Le donne, invece, danno priorità allo status sociale e alla ricchezza” – ha spiegato Tobias Otterbring, l’autore dello studio.

Sulla base di tali presupposti, lo studioso ritiene che i fast-food potrebbero/dovrebbero assumere uomini attraenti. Così facendo le donne distoglierebbero l’attenzione da pietanze poco salutari.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Food Quality and Preference, in realtà non ha convinto le dirette interessate. O almeno non tutte. Soprattutto nel Regno Unito. Proprio nella terra del fish&chips, infatti, si è sollevata una polemica.

Un articolo pubblicato su Metro Uk ha invitato le donne a ribellarsi a tali assurdità. Perché? Ognuna ha il diritto di mangiare pizza, patatine o qualsiasi altra cosa abbia voglia di ordinare a prescindere da chi ci sia a tavola. Non bisognerebbe dunque preoccuparsi troppo dell’impatto delle proprie scelte alimentari sull’uomo con cui si esce. Come si dice, se sono rose fioriranno.