Sandali estivi: l’apoteosi della semplicità

Una volta messi da parte stivali, tronchetti etc., i protagonisti sono loro, i sandali estivi. Non c’è che dire, i tacchi sono sicuramente inclusi nella lista dei migliori amici delle donne perché slanciano la silhouette e aiutano a sentirsi femminili ma, nella quotidianità, di certo non sono il massimo della praticità. Volare basso per svolgere attività quotidiane conviene: ciò però non significa rinunciare allo stile. Semplicemente sentirsi a proprio agio.

Sandali estivi: Eres by Nupié e i nastri interscambiabili

Via libera alla fantasia. I modelli sul mercato vanno incontro ad ogni esigenza e personalità. Non c’è però bisogno di strafare. La semplicità è spesso un passe-partout. Essenzialità: questa è la parola chiave su cui punta Eres by Nupié che, per la collezione estiva, propone sandali in cuoio che riprendono gli elementi caratteristici dei costumi, lacci in Peau Douce disponibili ora a tinta unita ora stampata. Non sono da meno i cinturini in raso di seta.

Proprio così. Grazie ai nastri interscambiabili, con un solo paio di scarpe è possibile cambiare stile e look. Ognuno può inoltre scegliere la vestibilità e allacciarli in maniera classica, a infradito o alla schiava.

Che estate sarebbe senza di loro? Icona della vita carioca, le Havaianas portano in giro per il mondo lo spirito brasiliano. Ecco che, ancora una volta, i sandali estivi dalla leggendaria suola in gomma sono pronti a portare gioia e colore nella vita di chi intende indossarli.

Havaianas Allure, lo stile carioca veste la Primavera/Estate 2017

La nuova collezione Primavera/Estate 2017 va incontro alle esigenze del popolo femminile: i sandali dell’Havaianas Allure con quelle due fascette, una orizzontale e una lunga, si incrociano andando ad avvolgere, delicatamente, il piede.

Si spazia da modelli come l’Allure Maxi, impreziosita da decorazioni in metallo a Luna e Freedom, disponibili nella versione a tinta unita e in quella print nelle nuove colorazioni dell’estate 2017. A prescindere dal modello, le calzature urlano semplicità. Mai dimenticare che la comodità può andare di pari passo con lo stile.