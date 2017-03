Con chi viaggiare comodi: Qatar Airways in testa

Qatar Airways: è stata incoronata come la migliore compagnia aerea per quel che riguarda lo spazio delle gambe. Seguita da Air India, Delta ed Etihad. Ecco dunque che la Qatar è la Regina dei viaggi comodi stando ad uno studio che si è basato su due fattori. Quali compagnie offrono più spazio tra le file di sedili sui voli a lungo raggio. E quanto, se non del tutto, fanno pagare. Qatar, in termini di valore di denaro, è quindi in testa.

QATAR AIRWAYS REGINA DEI VOLI COMODI

Anche perché alcune compagnie fanno anche pagare chi desidera uno spazio in più per allungare le gambe. Per chi è esperto del settore sa che con il termine Legroom si intende lo spazio per le gambe. Ovvero quella distanza di un punto tra un sedile dell’aereo e lo stesso identico punto sul sedile anteriore. E Qatar vanta uno spazio compreso tra i 31 e i 33 pollici. Oltre al fatto che non fa pagare extra. Come succede, non di rado, a chi predilige ad esempio le uscite di emergenza per avere più libertà di movimento di gambe. Lo studio condotto da Skyscanner ha tenuto conto del fatto che Turkish Airlines ed Air India fanno invece pagare rispettivamente da 4,97 a 5,73 sterline per centimetro, anche se, rispetto ad altre compagnie, il costo è minore.

LO SPAZIO PER LE GAMBE NEGLI AEREI: UNO DEI PRIMI MOTIVI DI LAMENTELA

Per molti viaggiatori lo spazio angusto per le gambe è uno dei primi motivi di lamentela. Ed effettivamente è stato constato, nella stessa ricerca, che un terzo di tutti i viaggiatori intervistati hanno riferito che è la questione che più infastidisce. Uno su dieci risulta anche adirato proprio per dove pagare se si vuole avere più spazio. L’indagine ha inoltre rilevato che la metà delle persone pensano che sia particolarmente irritante quando il passeggero di fronte reclina il sedile. Perchè, ovviamente, questo comporta una riduzione di altro spazio. Ecco perché sta facendo scalpore l’annuncio della British. Che ha espresso l’intenzione di ridurre il divario tra i sedili da 30 a 29 pollici. Il che la porterebbe ad una misura in meno della Ryanair. Ovvero lo stesso spazio per gambe che offre Easyjet. Questo, però, verrà applicato solo ai voli di corto raggio, come tende a sottolineare la compagnia aera.