Robert Downey Jr. in La donna esplosiva (1985) e in Captain America: Civil War (2016). Chris Hemsworth, alias Thor, nella telenovela australiana Home and Away. Capitan America Chris Evans: a sinistra nel film The Newcomers (2000). Scarlett Johansson in Genitori cercasi (1994) e Captain America: Civil War (2016). Tom Hiddleston in uno dei suoi primi ruoli, il film TV Guerra imminente. La nuova aggiunta al cast della saga Marvel: Tom Holland, ovvero Peter Parker/Spider-Man. A sinistra in The Impossible (2012), suo primo ruolo. Jeremy Renner, alias Occhio di Falco, in La scuola più pazza del mondo (1995). Elizabeth Olsen: a destra nel ruolo di Scarlet Witch, a sinistra in Due gemelle nel Far West (1994). Mark Ruffalo, alias Bruce Banner/Hulk, in uno dei suoi primi ruoli: il sequel horror Mirror Mirror 2. Ruffalo interpretò diversi film di serie B prima di emergere nel mainstream. Samuel L. Jackson in Il principe cerca moglie (1988), dove ebbe una particina. L'anno dopo avrebbe raggiunto la fama con Fa' la cosa giusta di Spike Lee.

Non c’è di più divertente che spulciare i volti delle star ieri e oggi, e il cast di Avengers ieri e oggi dà grandissime soddisfazioni. Robert Downey Jr., il volto portabandiera dell’universo di supereroi cinematografici nati nei fumetti Marvel, è un attore che ha vissuto diverse fasi di carriera. È stato proprio il ruolo di Iron Man a riportarlo in vetta dopo un brutto periodo. Figlio del regista Robert Downey Sr., l’attore debuttò da bambino in un film del padre. Ma è La donna esplosiva a segnare l’alba della sua carriera nel cinema. Quasi stroncata, a metà anni Novanta, dalle sue cattive abitudini.

Cast di Avengers ieri e oggi

Samuel L. Jackson (Nick Fury) è forse il più grande veterano del cast. Ha debuttato come attore nel 1972, ma qui lo vediamo in una foto da Il principe cerca moglie (1988), dove aveva un piccolo ruolo.

Carriera insospettabilmente lunga anche per Scarlett Johansson, la Vedova Nera alias Natasha Romanoff. L’attrice trentaduenne ha debuttato nel 1994 a dieci anni, nel film Genitori cercasi. Con lei nel cast anche un giovanissimo Elijah Wood, futuro Frodo. Era ancora quattordicenne quando recitò in L’uomo che sussurrava ai cavalli, ruolo che l’avrebbe proiettata verso una carriera da adulta.

Tom Hiddleston, da parte sua, recitò in una serie di film per la TV (tra cui Guerra imminente, nella foto) e serie televisive (tra cui Wallander) prima della grande occasione. Il ruolo di Loki in Thor fu infatti quello che lo rese la star che è oggi.

E che dire dei film di serie B di Mark Ruffalo e delle telenovelas australiane di Chris Hemsworth? O di Elizabeth Olsen, anche lei nata come attrice bambina in un fugace ruolo. L’abbiamo infatti vista in Due gemelle nel Far West, all’ombra delle sorelle maggiori Ashley e Mary-Kate. Era il 1994, ma la sua carriera non sarebbe iniziata prima del 2011, con Silent House e La fuga di Marta.

Scopriamo insieme come sono invecchiati i protagonisti della saga di The Avengers…